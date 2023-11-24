“Я б’юсь з ранку до вечора, а ви телевізор дивитеся”: Герой України про ротацію та ставлення до мобілізації силоміць

Зі слів Вереса, в Україні є проблема — у державі не вчать “змалечку любити країну, любити народ, мову”.

Громадяни, які не встигли втекти від військкома, можуть втекти пізніше, коли опиняться на фронті, вважає командир К-2, Герой України Кирило Верес. На його думку, щоб такого не було, потрібно навчати людей любити Україну.

Про це він розповів під час інтерв’ю “Суспільному”.

“На жаль, люди закінчуються, це перше. По-друге, ворога дуже багато. А третє, найголовніше, людям важко, їх теж комусь потрібно міняти. Це не значить, що зараз... треба мобілізувати мільйон і весь мільйон направити в передню лінію окопів, щоб від одного снаряду вмирало три наших військовослужбовця... Просто ж треба якісь ротації проводити”, — каже військовий.

Кирило Верес, однак, вважає проблемою і уникання громадянами мобілізації та служби у війську. “Дивіться, нас два сусіда. Я б'юсь з ранку до вечора. А ви телевізор дивитесь, як я б'юсь зранку до вечора. Я до вас приходжу, кажу: давай, може, поміняємося? А ви мені: ні, я зайнятий, у мене телевізор. Це неправильно”, — додає командир батальйону К-2.

За його словами, зараз військовим точно треба 1-1,5 місяці відпочинку.

“Мабуть через це потрібно мобілізувати якісь резерви. Коня ж загнати легко, але ж він не залізний, навіть коні падають”, — зазначив Кирило Верес.

При цьому він виступав проти мобілізації громадян силою.

“До такого я, мабуть, негативно відношусь, як командир, по одній простій причині — мені не потрібен той, хто тут силоміць. По-перше, він там не зміг втекти, він візьме у мене тут зброю в руки і втече через 20 хвилин з цією зброєю. Або ще гірше — зброю кине і сам втече, а я на нього буду розраховувати, як на воїна... Я проти взагалі забирання силоміць…”.

Зі слів Вереса, в Україні є проблема — у державі не вчать “змалечку любити країну, любити народ, мову”.

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