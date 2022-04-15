"Я бачив розпач": лікар з Норвегії розповів, як допомагає людям, що ховаються в метро Харкова

"Я бачив розпач": лікар з Норвегії розповів, як допомагає людям, що ховаються в метро Харкова

Деякі з харків’ян, яких зустрічав медик, казали, що хочуть померти в рідному місті.

Лікар невідкладної допомоги Мортен Роструп з Норвегії працює з "Лікарями без кордонів" у Харкові та разом із командою надає медичні консультації на станціях метро, ​​де люди ховаються від війни. Він розповів про те, що бачив, і про історії людей, яких він зустрів.

Про це повідомляється на сайті "Лікарі без кордонів".

Команда медиків їздить від однієї станції метро до іншої та надає допомогу. Вечорами вони проводять десятки медичних консультацій, а потім у тому ж метро вкладаються спати.

Роструп розповів, що на кожній станції діють невеликі громади. Люди, які там перебувають, добре знайомі один з одним. Групи волонтерів працюють, щоб забезпечити всіх їжею та водою. Один студент-медик на одній зі станцій метро навіть керує невеликою амбулаторією та аптекою.

"Я бачив розпач, відсутність надії, розгубленість, нездатність усвідомити, як вони опинилися в цій ситуації. Втрата членів сім’ї та друзів, втрата житла, втрата майбутнього, яке вони собі уявляли. Я бачив постійний страх, який відчувають багато людей, і як деякі люди падають від жаху, коли повітря наповнюють звуки авіаударів", ­– розповів норвезький лікар.

Він констатував, що становище в Харкові дуже складне. Місто – під постійними авіаударами. Деякі райони зрівняли з землею.

"Деякі з людей, яких ми зустріли, сказали нам, що хотіли б померти у своєму місті. За останні кілька тижнів у мене було багато зворушливих зустрічей з різними людьми. Семирічна дівчинка, яка постійно бачила жахи і боялася заснути. Люди, які відчувають фізичний біль, який не могли пояснити. Люди, які відчували, що не можуть дихати. Жінка з високим кров’яним тиском, яка ризикувала отримати інсульт", – поділився досвідом член команди "Лікарів без кордонів".

Роструп зізнався, що частіше ретельно оглядав людей, щоб заспокоїти їх.

"Я не знаю, скільки я прослухав легень, скільки оглянув горл і животів. Частіше я ретельно оглядав людей не тому, що мав підозру на якусь хворобу. А тому, що я знав: ретельний огляд і бесіда заспокоюють пацієнтів", – розповів медик.

Нагадаємо, голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов висловив переконання, що окупанти вже програли битву за Харків і зрозуміли це ще першого тижня війни.

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