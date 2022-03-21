"Я бачив те, чого, сподіваюсь, ніхто не побачить" – грецький дипломат порівняв Маріуполь з Алеппо

"Я бачив те, чого, сподіваюсь, ніхто не побачить" – грецький дипломат порівняв Маріуполь з Алеппо

Генконсул Греції був останнім дипломатом ЄС, який покинув Маріуполь.

Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс до останнього часу перебував в Маріуполі, допомагаючи десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватися. Він розповів, що російські окупанти майже стерли український Маріуполь з лиця землі.

Про це інформує Reuters.

Консул допоміг десяткам громадян Греції та етнічних греків евакуюватися зі зруйнованого міста після вторгнення Росії в Україну.

"Те, що я бачив, я сподіваюся, що ніхто ніколи більше не побачить", — сказав Андрулакіс після прибуття до Афін.

Дипломат переконаний, що Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною: Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград.

За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який покинув Маріуполь.

Нагадаємо, що посадовці мерії відмовилися здати Маріуполь росіянам.

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