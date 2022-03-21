"Я бачив те, чого, сподіваюсь, ніхто не побачить" – грецький дипломат порівняв Маріуполь з Алеппо

Генконсул Греції був останнім дипломатом ЄС, який покинув Маріуполь.
Генеральний консул Греції Маноліс Андрулакіс до останнього часу перебував в Маріуполі, допомагаючи десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватися. Він розповів, що російські окупанти майже стерли український Маріуполь з лиця землі.
Про це інформує Reuters.
Консул допоміг десяткам громадян Греції та етнічних греків евакуюватися зі зруйнованого міста після вторгнення Росії в Україну.
"Те, що я бачив, я сподіваюся, що ніхто ніколи більше не побачить", — сказав Андрулакіс після прибуття до Афін.
Дипломат переконаний, що Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною: Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград.
За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який покинув Маріуполь.
Нагадаємо, що посадовці мерії відмовилися здати Маріуполь росіянам.
Читайте також:
- "Вони – під завалами. Ми не знаємо, скільки живих", - Зеленський про розбомблену школу мистецтв у Маріуполі
- Маріупольці, які втекли від обстрілів до передмістя, помирають з голоду — Денісова
- Гуманітарне пекло в Маріуполі: все, що відомо про звірства окупантів та ситуацію в місті