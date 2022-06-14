"Я багато зрозумів про Другу світову війну, спостерігаючи, як воює армія Росії" - Арестович

"Я багато зрозумів про Другу світову війну, спостерігаючи, як воює армія Росії" - Арестович

Радник Офісу президента згадав також Афганістан, Анголу та Ефіопію.

Російська армія не виявляє професіоналізму ні в стратегічному, ні в оперативному плані.

Про це 14 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Було дуже цікаво спостерігати, як воює російська армія. Зараз я багато зрозумів про Другу світову війну, спостерігаючи за тим, як воює армія РФ. Я також дуже багато зрозумів про Афганістан, Анголу, Ефіопію", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС. Також цей статус може отримати і Молдова, тоді як до Грузії в Єврокомісії є запитання.

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