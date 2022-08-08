"Я би не поєднував "зернову угоду" з перспективами мирних переговорів" - посол України в Туреччині

Нещодавно очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що укладення угоди по зерну "може наблизити сторони до миру", бо "сформуються передумови для зміцнення довіри між Росією та Україною". Однак, на думку посла України в Туреччині Василя Боднара, угода про експорт зерна не передбачає перспектив мирних переговорів між Україною та РФ.

Про це він розповів у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Сенс цієї заяви (про наближення переговорів - ред.) полягає не в самому зближенні позицій, а в медіаторських послугах Туреччини. Дійсно, Туреччина від самого початку війни, мабуть, одна з небагатьох, хто докладає максимальних зусиль для того, щоб допомагати Україні і певним чином підштовхувати Росію до укладення миру", - зазначив він.

За словами посла, в розумінні Туреччини, припинення війни – це припинення бойових дій.

"Ми ж говоримо турецькій стороні, що нам потрібно виведення російських військ, і це основна передумова для пізніших якихось політичних дискусій чи переговорів з країною-агресором. Тому, прямо я би не поєднував "зернову угоду" з перспективами мирних переговорів", - резюмував він.

Нагадаємо, 7 серпня з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з майже 170 тис. тонн агропродукції.

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