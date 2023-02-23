"Я би в***ав їх голими руками, але ми сліпі": хто допоміг відбити атаку росіян в Гостомелі у перші дні війни

Завдяки "очам" цивільного коригувальника на ім'я Руслан Силам оборони України вдалося відбити напад росіян на аеродром "Антонов" у Гостомелі в перші дні повномасштабної війни.

Про це пише видання Reporters.

Джерело нагадало про події 24 лютого і так званий "гостомельський капкан".

Пізно ввечері 24 лютого російський десант здійснив наступ на територію України зі сторони Білорусі на 35 вертольотах, штурмових Су-25 і бомбардувальнику Су-24.

"Щоб не помітила наша протиповітряна оборона, ворожі "пташки" йшли низько над водою – вздовж Київського водосховища. Так звані російські експерти назвуть операцію в Гостомелі найскладнішою зі своїх атак із повітря. Тим часом, українці дадуть тим подіям іншу назву – "гостомельський капкан"", – йдеться у матеріалі.

Через, зокрема, дуже високу інтенсивність бойових дій, Сили оборони зафіксували російських десантників надто пізно – буквально на підльоті до аеродрому "Антонов". На відміну від тих окупантів, що проривалися суходолом, росіяни на вертольотах, штурмовиках та бомбардувальнику були тренованими десантниками, чиїм завданням було швидке облаштування плацдарму для майбутньої окупації Київської області та самої столиці.

У Генеральному штабі ЗСУ почали терміново шукати серед мешканців Гостомеля людину, яка б змогла коригувати вогонь українських військовослужбовців.

"Валерію Федоровичу (Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний — ред.), доноситься хриплий голос по той бій слухавки, — я би в***ав їх хоч голими руками, але ми сліпі. Щоб працювати, потрібні "очі", ви ж це луччє за мене знаєте. Може, є хтось у Гостомелі на місці? Дуже треба хтось на "глазах"", — передає розмову видання.

Людину-"очі" знайшов помічник Валерія Залужного полковник Олексій Носков.

"Буремної ночі "очима" Гостомеля став чоловік на ім’я Руслан. Він наводив та коригував нашу артилерію голосовими повідомленнями у режимі реального часу в одному з онлайн-месенджерів. Все, що Руслан передавав військовим, на 100% виявлялося правдою. Зокрема, завдяки чоловіковим "метрів 50 лівіше" і "пацани, красавчіки, ви попали, бачу дим" аеродром "Антонов" вдалося втримати", — розповів Носков.

Нагадаємо, як незламна лікарка рятувала жителів Гостомеля, ризикуючи життям. Свій дім медикиня Олена перетворила на медпункт.

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