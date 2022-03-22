"Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій", - Арестович

Арестович розповів, коли очікувати припинення активних бойових дій в Україні.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активні бойові дії на території України закінчаться протягом 2-3 тижнів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Приклади нелюдяності, яку вони проявляють не лише до українців, а й самі до себе кажуть про те, що ми маємо справу з зомбі навалою...Вони будуть наступати, поки не скінчаться, а скінчаться вони дуже швидко. Я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій, тому що нічим буде. Те що відбувається протягом 5 діб - це маленька модель того, що буде відбуватися за 3 тижні, буде час на оперативну паузу. За три тижні буде так повсюди, а коли вони будуть стояти – нам буде зручніше їх нищити", - сказав він.

Нагадаємо, для українців, що скоїли злочини на боці ворога пропонують пом'якшене покарання.

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