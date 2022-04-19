"Я даю 99%, що провалиться": Арестович розповів про наступ російських військ на Донбасі та Півдні

"Я даю 99%, що провалиться": Арестович розповів про наступ російських військ на Донбасі та Півдні

Наступ російських військ на Донецькому і Луганському напрямку триває вже 12 бід, на Південному напрямку він почався 17 квітня.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович.

"Наступ там (ред. - на Донбасі) йде вже 12 діб. Усі очікували наступу, як 24 лютого. Величезна страшна сила навалилася 24 лютого і нікого не перемогла, отримала по зубах і відкотилася. Зараз вони почали воювати по підручниках. Не так, як їхні генерали-ідіоти планували спочатку, а вони наступають окремими групами. Накопичили під Ізюмом величезну кількість військ - там 25 тисяч військ, але вона величне для другої фази наступу, оскільки спочатку було 50 тисяч. І намагаються окремими ротами просуватися вперед, шукаючи слабкі місця нашої оборони. Усі ці дії, які почалися 12 діб тому - це ротні групи намагаються просуватися вперед. На Півдні вони почали лише позавчора. Також окремим ротними групами", - заявив він.

Арестович також наголосив, що у них нічого вийде, оскільки сил, які вони накопичили недостатньо.

"Одразу скажу - у них нічого не вийде. Це останній оперативний резерв Росії, більше нема. Є ще 10-15 тисяч нещасних розстріляних, яких вивели з Київської, Чернігівської та Сумської областей - вони наразі під Бєлгородом і пишуть ц переважній більшості рапорта про звільнення. Звісно, що це наступ, звісно, що візьмуть парочку наших населених пунктів, звісно, що будуть втрати у нас. Але загалом, я даю 99%, що цей наступ провалиться тому що сил, які вони накопичили недостатньо", - зазначив радник очільника ОП.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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