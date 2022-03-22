"Я - фанат народу України", - Зеленський розповів, хто сьогодні його надихає

"Я - фанат народу України", - Зеленський розповів, хто сьогодні його надихає

Президент зазначив, що настав час, коли ми всі дуже пишаємось нашим паспортом.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що із задоволенням демонструє свій український паспорт та є фанатом народу України.

"Сьогодні наші люди №1. Я фанат народу України. Мені здається, що, коли ми були маленькими і дивились голлівудські фільми, коли там хтось показував паспорт громадянина США - це було дуже круто. Я думаю, що для громадян США - це круто. А у нас не було такого ставлення до нашого паспорта. Сьогодні ж, якщо можна десь показати (паспорт - Ред), я із задоволенням це роблю. Настав час, коли ми всі дуже пишаємось нашим паспортом", - розповів він в інтерв’ю "Суспільному".

Також Зеленський зізнався, що мало спить і не читає художню літературу, бо голова зайнята іншими процесами і іншими рішеннями.

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