"Я гнив повністю": знаменитий морпіх із "Азовсталі" розповів про пройдений "концтабір" і про сльози, яких не було

Морський піхотинець Михайло Діанов мріяв на "Азовсталі" та в Оленівці про еклер і про купівлю дрібнички. А зараз сам змайстрував для себе ортез на скалічену руку.

За долю Михайла Діанова переживали тисячі українців, коли побачили на заводі пораненого чоловіка з апаратом зовнішньої фіксації, який продовжував вести боротьбу. Зараз він їсть омріяні еклери на волі після тривалого полону і ділиться спогадами про пережите з ТСН.

"Я оптимістичний оптиміст", - каже він під час інтерв'ю.

Про його посмішку світ дізнався завдяки світлині - азовець Дмитро Козацький на псевдо "Орест" зробив її під облоги "Азовсталі". Боєць Мішаня у драному кожусі, з кашлатою бородою, шпицями у пошкодженій руці і посміхається. "Як я вижив? В мене не попали", - твердить він.

Михайло на війні від 2015 року. До Маріуполя та полону він був гранатометником у приазовських степах, потім вже поранений потрапив на завод Ілліча та "Азовмаш", а вже звідти вдалося виїхати на "Азовсталь". Він воював однією лівою і найбільше не любив авіаудари по заводу.

"Очікується масовий авіаудар" і все ти стаєш між якимись суперперекриттями і це не летить винищувач чи штурмовик і кинув там бомбу, це летить ескадрилья бомбардувальників і бубубубубубу . Оця вся штука труситься, через вентиляцію входить пилюка і ми всі в масках були, дихати було неможливо", - розповідає про будні в "Азовсталі".

Він виконав наказ вижити, здавшись до полону. "В Оленівці жах був, це концтабір", - каже боєць.

До звільнення з Оленівки його вивозили лише раз, аби зняти апарат зовнішньої фіксації. "Мені апарат знімали плоскогубцями, без наркозу, "ти ж морпіх, давай, терпи", один тримав за плече, а другий знімав мені апарат. Терпів, де я мав дітися. Рука була пошкоджена капітально, я гнив повністю", - розказує Михайло.

Зараз у його руці не вистачає 4 сантиметри кістки. Ортез для своєї понівеченої кінцівки морпіх зробив сам і не дозволяє лікарям щось змінити.

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На його обличчі ще лишилися сліди від скотча, його наліпили ще в Оленівці, а зняли, лише коли він почув: "Хлопці, Слава Україні! Огогогого. Був український прапор, хотів заплакати, але сліз не було", - ділиться військовий.

Михайло упевнений, йому обов'язково відновлять руку і він знову буде грати на музичних інструментах. У мирному житті він був музикантом, в Тернополі мав свій гурт і найбільше любив грати на басгітарі. А ще він мріє про рибалку та про те, як почне працювати, відкрити свою майстерню по металу.

Що дивує Діанова після повернення з полону - це те що він став дуже популярним. Тож зараз має нову мрію. "Я хочу просто пройтись Києвом, аби мене ніхто не чіпав, зайти в магазин і купити недуже потрібну мені річ, я збирав давно гроші, аби купити собі якусь дрібничку, побавитись дві години може і поставити на полиці, бо я її купив", - розповідає Михайло.

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