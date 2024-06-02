Експерт з енергетики прокоментував слова Федорова про критичний стан ДніпроГЕС

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував інформацію голови Запорізької ОВА Івана Федорова щодо критичного стану споруди ДніпроГЕС.

Про це йшлося в інтерв'ю Олександра Харченка NV.

"Я важко можу коментувати істерики офіційних осіб. Тому вам краще за тим, що саме хотів сказати пан Федоров, звернутися до пана Федорова. Я розумію, що дамба абсолютно нормально себе почуває як гідротехнічний об'єкт. Інша справа, що є певні проблеми з електрикою, з електричним обладнанням", — зазначив експерт.

Він навмисно не вдавася у подробиці, аби не надавати занадто багато інформації ворогу.

"Я не буду розповідати деталі, тому що я абсолютно певен, що давати такі деталі неправильно. Більш того, я вважаю, що (голова — ред.) ОВА забагато наговорив і, зокрема, речей, які в жодному разі не варто було говорити. Нехай вже ті, хто відповідають за інформаційну політику на державному рівні, наводять різкість, тому що не можна давати занадто багато інформації ворогу щодо того, що саме йому вдалося або не вдалося... Я говорив з людьми на об'єкті. І такі коментарі, які були в офіційному полі, — крім слова істерика, я не можу нічого застосувати", — сказав Харченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фахівці вже розпочали роботи з відновлення руху транспорту через ДніпроГЕС у Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, поки повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку.

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