"Я говорю — нас всех рас***рило! Дайте откат!": ГУР перехопило розмову про втрати у росіян

Українські розвідники отримали радіоперехоплення, де окупант зі складу 127-ї мотострілецької дивізії російської армії просить дозволу відступити після завданих Силами безпеки і оборони України втрат у Донецькій області.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило перехоплену розмову.

“До**я раз***ашило нас! Дайте откат!" ― кричить російський загарбник.

ГУР МО України нагадує: "За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

Раніше командир "Айдару" розповів, як під Покровськом бійці ЗСУ відбили штурм ворога.