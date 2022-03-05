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"Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - прокурор Нюрнберзького процесу

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"Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - прокурор Нюрнберзького процесу

Бенджамін Ференц / Associated Press

Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.

Ветеран правосуддя 101-річний Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі (міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Відбувався у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі - Ред.), вважає, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні.

Про це повідомляє Mirror.

«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та вбивства», - сказав Ференц.

Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.

«Це дуже реалістично. Все, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», - додав Ференц.

Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але, вочевидь, він не був настільки ефективним, як сподівалися.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць розпочав розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Там підтвердили ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

7 березня суд у Гаазі почне розглядати позов України проти РФ, українців просять фіксувати злочини

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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