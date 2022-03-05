"Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - прокурор Нюрнберзького процесу

"Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - прокурор Нюрнберзького процесу

Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.

Ветеран правосуддя 101-річний Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі (міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Відбувався у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі - Ред.), вважає, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні.

Про це повідомляє Mirror.

«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та вбивства», - сказав Ференц.

Він впевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.

«Це дуже реалістично. Все, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», - додав Ференц.

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Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але, вочевидь, він не був настільки ефективним, як сподівалися.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі після звернення 39 країн-учасниць розпочав розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Там підтвердили ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.