Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі - Зеленський

Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі - Зеленський

Російські військові вбивали свідомо та із задоволенням.

Президент України Володимир Зеленський емоційно звернувся до матерів російських солдатів, чиї діти катували, знищували, вбивали мирних жителів під Києвом.

Про це голова держави повідомив у своєму новому відеозверненні.

"Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі. Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них із вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тілах навіть після смерті? Навіщо тиснули танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча? Як це все стало можливим?", - звернувся український президент до матерів РФ, які виховали катів.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 39-го дня російського вторгнення в Україну

Зеленський додав, що російські військові, які "позбавлені всього людського, вбивали свідомо та із задоволенням".

"Російські матері! Навіть якщо ви виховали мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині ваших дітей. Ви не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського. Нема душі. Нема серця. Вони вбивали свідомо та із задоволенням", - зазначив український президент.

Як повідомлялося, в Україні терміново створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного звірського злочину окупантів.

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