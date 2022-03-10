"Я хочу, щоб ви про них знали": Олена Зеленська розповіла про українців, яких жорстоко вбили росіяни

"Я хочу, щоб ви про них знали": Олена Зеленська розповіла про українців, яких жорстоко вбили росіяни

Перша леді опублікувала список українців, яких жорстоко вбили окупанти.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про українців, яких жорстоко вбили російські окупанти. Вона наголосила, що хоче, щоб світ знав про невинних жертв РФ.

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Про це вона написала у соцмережах.

"Ці люди загинули, рятуючи й допомагаючи. Я хочу, щоб ви про них знали. Я хочу вклонитися всім волонтерам – загиблим і живим. Зараз вони нарівні з армією тримають на своїх плечах країну. Знаходять амуніцію для військових. Під вогнем доправляють гуманітарні вантажі та вивозять з-під обстрілів людей. Приймають біженців. Їхня зброя – велике серце, і по ньому щохвилини цілить ворог. Та він його не зупинить. Адже нині всі українці – в чомусь волонтери. Безкоштовно годують і селять. Стають до роботи замість тих, хто виїхав чи загинув. Діляться останньою пластинкою ліків. Відвідують самотніх немічних сусідів. Розбирають у сім’ї покинутих і загублених тварин", - написала Зеленська.

Також перша леді опублікувала список українців, яких жорстоко вбили окупанти:

Паша Лі. Актор і телеведучий. Мама – із Закарпаття, тато – кореєць із Криму. Коли сталося вторгнення, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня і загинув.

Актор і телеведучий. Мама – із Закарпаття, тато – кореєць із Криму. Коли сталося вторгнення, Паша, як і кожен українець, захотів бути корисним своїй країні. Він вивозив людей з охопленого війною Ірпеня і загинув. Настя Яланська . Її авто прицільно розстріляли, коли вона везла допомогу відрізаній від сполучення Бучі.

. Її авто прицільно розстріляли, коли вона везла допомогу відрізаній від сполучення Бучі. Анатолій Бережний , переселенець із Сєвєродонецька, також допомагав з евакуацією жителям Ірпеня. До автобуса залишалося дійти 200 метрів, коли в його групу влучила російська міна.

, переселенець із Сєвєродонецька, також допомагав з евакуацією жителям Ірпеня. До автобуса залишалося дійти 200 метрів, коли в його групу влучила російська міна. Олександра Поліщук , зоозахисниця, опікувалася притулком для собак. Загинула в Херсоні, коли снаряд поцілив у її будинок.

, зоозахисниця, опікувалася притулком для собак. Загинула в Херсоні, коли снаряд поцілив у її будинок. Два волонтери, які намагалися нагодувати голодних тварин в екопарку під Харковом і були за це розстріляні… Їхніх імен ми ще не знаємо, але обов’язково знатимемо.

Нагадаємо, в Україні запустили проєкт "Росія заплатить" ­– портал зі збору інформації про зруйновані об'єкти внаслідок повномасштабної війни Росії проти держави.

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