"Я лежала у калюжі крові": жінка розповіла про жахи обстрілів у Харкові

"Я лежала у калюжі крові": жінка розповіла про жахи обстрілів у Харкові

Люди потрапили під ворожий обстріл.

Під час ракетного обстрілу російських військ житлового кварталу ХТЗ 15 квітня загинули 10 людей, серед яких 7-місячна дитина та 16-річний підліток. 29 з 35 поранених людей отримують допомогу в одній з міських лікарень.

Про це пише "Суспільне".

Містянка Ольга під час прогулянки отримала поранення уламком касетного снаряда.

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"Вийшли на вулицю подихати повітрям і потрапили під такий обстріл. Ніколи не думала й не гадала, що станеться таке. Сонечко було, чудова погода, діти на самокатах каталися, дехто на кортах грав у теніс, і потім в один момент ми почули гуркіт, пішли вибухи... Коли це трапилося, кров лилася з ноги фонтаном, просто фонтаном, я лежала у калюжі крові", — згадує Ольга.

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Крім Ольги, у цій лікарні перебувають ще 28 людей, усі отримали поранення касетними снарядами, третина - у тяжкому стані, каже завідувач відділенням Віктор Піддубченко. Лікарня працює цілодобово.

Рятувальники продовжують розчищати Індустріальний район від боєприпасів після обстрілу з систем реактивної артилерії, повідомили в обласній Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Одна з ракет влучила у дитячий садок, пошкоджені житлові багатоповерхівки.

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