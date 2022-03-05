"Я люблю тебе, український солдате": військовий розповів, як рятував з-під обстрілів маленьку дівчинку

"Я люблю тебе, український солдате": військовий розповів, як рятував з-під обстрілів маленьку дівчинку

Військовий каже, що від таких дитячих слів — серце в грудях стискалось.

Український військовий Євген Ісаєв з позивним Апостол розповів, як рятував маленьку дівчинку з зони бойових дій, а вона не припиняла повторяти, як сильно любить його, українського солдата.

Про це військовий написав у своєму Фейсбуці.

Євген розповів, що поки на руках виносив дівчинку з зони ведення бойових дій, почув слова від яких ком став у горлі, а "сердце так різко стиснуло у грудях".

"Маленька дівчинка, крізь сльози на фоні пострілів, вибухів, вжимаючись в мене своїми маленькими ручками повторювала як мантру: "Я люблю тебе, український солдате. Дуже дуже сильно люблю!!!", — написав військовий.

"Я біжу з нею на руках, забувши навіть за поранення ноги з 2014, а вона плаче й повторює, плаче й повторює…Ось чому ми виграємо цю війну!" — каже Євген.