Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Я люблю тебе, український солдате": військовий розповів, як рятував з-під обстрілів маленьку дівчинку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я люблю тебе, український солдате": військовий розповів, як рятував з-під обстрілів маленьку дівчинку

Associated Press

Військовий каже, що від таких дитячих слів — серце в грудях стискалось.

Український військовий Євген Ісаєв з позивним Апостол розповів, як рятував маленьку дівчинку з зони бойових дій, а вона не припиняла повторяти, як сильно любить його, українського солдата.

Про це військовий написав у своєму Фейсбуці.

Євген розповів, що поки на руках виносив дівчинку з зони ведення бойових дій, почув слова від яких ком став у горлі, а "сердце так різко стиснуло у грудях".

"Маленька дівчинка, крізь сльози на фоні пострілів, вибухів, вжимаючись в мене своїми маленькими ручками повторювала як мантру: "Я люблю тебе, український солдате. Дуже дуже сильно люблю!!!", — написав військовий.

"Я біжу з нею на руках, забувши навіть за поранення ноги з 2014, а вона плаче й повторює, плаче й повторює…Ось чому ми виграємо цю війну!" — каже Євген.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація