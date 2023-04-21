“Я люблю вас усіх, але Україну – найбільше”: у Києві попрощались із Олегом Барною і його побратимом (фото, відео)

Від перших днів широкомасштабного вторгнення Олег Барна добровільно пішов захищати Україну від російського агресора. Загинув 17 квітня.

У Києві сьогодні попрощались з колишнім нардепом, військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша Олегом Барною. Від перших днів широкомасштабного вторгнення він добровільно пішов захищати Україну від російського агресора. Загинув 17 квітня.

Разом з Олегом Барною відбувається церемонія прощання його побратимом – 31-річним командиром єгерського взводу Валерієм Дороховим.

Про це пише "Великий Київ".

Церемонія прощання розпочалась об 11:00 у Михайлівському золотоверхому соборі / Фото: bigkyiv.com.ua

Віддати шану героям прийшли рідні, близькі, побратими, колеги по фракції "Євросолідарність", депутати Київради Леонід Ємець та Олександр Погребиський, який також воюєі.

Церемонію прощання відвідали також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступник Олександр Корнієнко / Фото: bigkyiv.com.ua

Згодом траурна церемонія з Михайлівського Золотоверхого собору перейшла на Майдан Незалежності.

Церемонія прощання з Олегом Барною / Фото: bigkyiv.com.ua

Віддаючи останню шану, присутні згадували Олега Барну як щиру, справжню, безкомпромісну Людину, Патріота, Воїна і Захисника та його слова: “Я люблю вас усіх, але Україну найбільше”.

Церемонія прощання з Олегом Барною та Валерієм Дороховим / Фото: bigkyiv.com.ua

У суботу, 22 квітня, о 19:00 відбудеться панахида в рідній домівці бійця Олега Барни у селі Білобожниця.

Чин похорону відбудеться у неділю, 23 квітня, о 14:00 у селі Білобожниця.

Разом з Олегом Барною відбувається церемонія прощання його побратимом – 31-річним командиром єгерського взводу Валерієм Дороховим / Фото: bigkyiv.com.ua

Біографічна довідка: Правозахисник, педагог та громадський діяч – Олег Барна брав активну участь у політичному житті країни. Був учасником “Революції на граніті” та активістом Євромайдану, де отримав поранення під час обстрілів 18 лютого 2014 року.

Одразу після Революції гідності пішов добровольцем на фронт – був учасником АТО. У 2014-му його обрали народним депутатом. Втім, після повномасштабного вторгнення росії – він знову став на захист Батьківщини.

Спершу служив у складі 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, потім – у 68-ій окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Виконував бойові завдання на донецькому напрямку оборони.

Нагадаємо, загинув командир взводу Інтернаціонального легіону 45-річний Міхал Журек. Батько 4 дітей з Польщі поїхав захищати Україну.

Раніше повідомлялось, що під Бахмутом загинув велогонщик із Києва Костянтин Дейнека. Він пішов на фронт від перших днів вторгнення. Загиблому Герою було 40 років.

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