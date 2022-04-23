"Я не хочу, але мушу": Зеленський розповів, чи збирається зустрічатися з Путіним

"Я не хочу, але мушу": Зеленський розповів, чи збирається зустрічатися з Путіним

Президенту України необхідно зустрітися з очільником Кремля Путіним, щоб дипломатичним шляхом закінчити війну.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції 23 квітня.

“Я не хочу, але мушу зустрітися з президентом Росії, якщо ми плануємо дипломатичним шляхом вирішити питання”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він підкреслив, що всіх російських військових злочинців чекає трибунал. Триватиме він роки, але Україна його дочекається, додав голова держави.

Нагадаємо, що до України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

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