"Я не кусаюся, чого ти боїшся": Зеленський покликав Путіна на прямий діалог, а не на відстані 30 метрів

"Я не кусаюся, чого ти боїшся": Зеленський покликав Путіна на прямий діалог, а не на відстані 30 метрів

Зеленський вкотре наголосив, що Україна не збирається і не хоче нападати на РФ.

Президент України Володимир Зеленський вкотре пропонує очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну провести прямий діалог.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

Зеленський вкотре запевнив, що Україна не збирається і не хоче нападати на РФ.

"Ми себе хочемо захищати, а вони хочуть розбити це. Піди з нашої землі! Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як із Макроном, Шольцем тощо. Я ж сусід! Мене не треба на 30 метрів тримати. Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки, і не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський.

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