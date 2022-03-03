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"Я не кусаюся, чого ти боїшся": Зеленський покликав Путіна на прямий діалог, а не на відстані 30 метрів

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"Я не кусаюся, чого ти боїшся": Зеленський покликав Путіна на прямий діалог, а не на відстані 30 метрів

ТСН.ua

Зеленський вкотре наголосив, що Україна не збирається і не хоче нападати на РФ.

Президент України Володимир Зеленський вкотре пропонує очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну провести прямий діалог.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

Зеленський вкотре запевнив, що Україна не збирається і не хоче нападати на РФ. 

"Ми себе хочемо захищати, а вони хочуть розбити це. Піди з нашої землі! Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів, я вільний. Тільки не на 30 метрів, як із Макроном, Шольцем тощо. Я ж сусід! Мене не треба на 30 метрів тримати. Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки, і не захоплюємо чужі землі", - сказав Зеленський.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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