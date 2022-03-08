"Я не можу сказати вам традиційні слова": Зеленський звернувся до українок 8 березня (відео)

"Я не можу сказати вам традиційні слова": Зеленський звернувся до українок 8 березня (відео)

В Україні 13-й день триває повномасштабна війна.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українок 8 березня і повідомив, що не може сказати традиційні слова - привітати зі святом весни, коли вже 13-й день триває війна.

ТСН.ua публікує текст його звернення.

"Українці, українки. Завжди цього дня ми вітаємо всіх зі святом, зі святом весни. Українських жінок, наших дівчат, дружин, наших матерів. Завжди. Але не сьогодні.

Сьогодні я просто не можу сказати вам традиційні слова. Я не можу просто привітати. Не можу, коли стільки смертей, коли стільки горя, коли стільки страждань. Коли триває війна. Повномасштабна терористична війна проти нашого народу - народу України", - сказав Зеленський.

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