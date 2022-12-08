"Я не помру, бо скоро стану батьком": зворушливе відео з пораненим захисником Бахмута

Українські воїни під час евакуації співають пісню, яка стала символом боротьби з окупантами.

Український активіст Сергій Стерненко опублікував зворушливе відео із пораненим захисником Бахмута. На відео український воїн переконує, що він не помре, бо скоро стане батьком.

Про це Стерненко написав на своєму телеграм-каналі.

На відео видно евакуацію пораненого українського захисника із Бахмута, де тривають жорстокі бої. Під час евакуації українські захисники співають "Ой у лузі червона калина похилилась". Також на відео поранений воїн ЗСУ каже, що не планує помирати.

"Я одружений, у мене скоро народиться дитина. Я не планую помирати", - розповідає захисник.

Бої за Бахмут

Російські окупанти від травня 2022 року штурмують український Бахмут Донецької області. Окупанти обстрілюють місто з артилерії та намагаються його стерти з лиця землі.

Російська регулярна армія і найманці ПВК "Вагнер" зазнають великих втрат. Кадри оборони Бахмута в Мережі порівнюють зі світлинами часів Першої світової війни. Російські пропагандисти вже кілька разів повідомляли про окупацію українського міста, проте воїни ЗСУ сміливо обороняють цей населений пункт.

Військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що окупація Бахмута не має військової цінності, проте росіяни постійно його штурмують для картинки своїх пропагандистів. Вони хочуть показати, що здатні захоплювати чужі території.

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