"Я просто не маю права": Зеленський відповів, чи боїться за своє життя

"Я просто не маю права": Зеленський відповів, чи боїться за своє життя

Зеленський наголосив, що як будь-яка людина, боїться за життя своїх близьких.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боїться за життя своїх близьких, як і будь-яка людина. Але оскільки він є президентом країни, боятися за своє життя він не має права.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

Також читайте Зеленський озвучив головний меседж до Путіна та російських окупантів

"Як будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити, і я вважаю, якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє чи життя своїх дітей, я вважаю, що це не здорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається в іншій державі. І ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя чи можуть загинути, і ти цього не боїшся і в тебе немає з цього приводу емоцій. Я вважаю, що це ненормально абсолютно. Тому я, як будь-яка людина, боюсь за життя своїх близьких.

Що стосується мого життя, я президент країни і я не просто не маю права на це, і навіть якщо це є у мене в душі, всередині тих чи інших моментах, і я відчуваю так само біль, як кожен з вас", - сказав Зеленський.