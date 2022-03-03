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"Я просто не маю права": Зеленський відповів, чи боїться за своє життя

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"Я просто не маю права": Зеленський відповів, чи боїться за своє життя

скріншот з відео

Зеленський наголосив, що як будь-яка людина, боїться за життя своїх близьких.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боїться за життя своїх близьких, як і будь-яка людина. Але оскільки він є президентом країни, боятися за своє життя він не має права.

Про це глава держави сказав у розмові з представниками світових ЗМІ в пресцентрі Офісу президента в Києві.

"Як будь-яка жива людина, ми всі хочемо жити, і я вважаю, якщо та чи інша людина не боїться втратити життя своє чи життя своїх дітей, я вважаю, що це не здорова людина. І тому, коли ти відправляєш когось на війну, як це зараз там відбувається в іншій державі. І ти не думаєш про те, що ці люди забирають життя чи можуть загинути, і ти цього не боїшся і в тебе немає з цього приводу емоцій. Я вважаю, що це ненормально абсолютно. Тому я, як будь-яка людина, боюсь за життя своїх близьких.

Що стосується мого життя, я президент країни і я не просто не маю права на це, і навіть якщо це є у мене в душі, всередині тих чи інших моментах, і я відчуваю так само біль, як кожен з вас", - сказав Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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