"Цар каже їм йти воювати, і вони підуть": Залужний про підготовку ЗС РФ до наступу

Валерій Залужний впевнений, що росіяни знову спробують піти в наступ на Донбасі, півночі і півдні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не сумнівається, що окупанти збираються із силами, щоб піти у наступ.

Таку думку він висловив в інтерв'ю британському виданню The Economist.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не воюватимуть. Вони воюватимуть. Цар каже їм йти воювати, і вони йдуть воювати. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему", - сказав Залужний.

Він додав, що вже у січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи навіть із Білорусі. За його словами, зараз для України важливо накопичити ресурси.

"Важливе для нас стратегічне завдання — створити резерви та підготуватися до війни, яка може відбутися в лютому, у найкращому випадку в березні, у гіршому — наприкінці січня", — заявив він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, хто для нього є взірцем. За його словами, найбільше йому імпонує колишній командувач Сухопутних військ України Геннадій Воробйов.

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