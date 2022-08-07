"Я не вірю": мати вбитої російською ракетою у Вінниці 4-річної Лізи опублікувала щемливий допис

Мати, вбитої ракетою у Вінниці 4-річної Лізи, Ірина Дмитрієва у соціальних мережах наголосила, що російським окупантам немає пробачення за їхні дії.

Жінка написала, що вона досі не може змиритися зі втратою доньки.

Про це Ірина Дмитрієва написала у Facebook.

Жінка наголосила, що їй здається, що життя стало схожим на страшний сон, в реальність якого не хочеться вірити. Мати Лізи наголосила, що вона досі не може повірити у те, що її доньки більше немає.

"Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче. Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам!", - написала Ірина.

Також мати покійної Лізи подякувала небайдужим за підтримку.

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

На місці трагедії загинула 4-річна дівчинка Ліза, яка була у візочку.

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