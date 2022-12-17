"Я не вірю, що це приносить плоди": Зеленський прокоментував розмови Путіна та Макрона

Президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Російської Федерації Володимир Путін, не хоче миру, а постійні переговори президента Франції Емануеля Макрона з російським диктатором навряд чи можуть принести якісь результати для закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю у програмі LCI у п'ятницю, 16 грудня.

"Еммануель має право робити те, що він хоче, але це триває від 2019 року. Я не вірю, що це приносить плоди", – відповів Зеленський на питання про розмови Макрона з Путіним.

Президент зазначив, що коли Еммануель Макрон зустрічається з Путіним, перед ним щоразу інша людина: "є той, хто дає йому обіцянки, а наступного разу це зовсім інша позиція, тому це не допоможе".

Володимир Зеленський наголосив, що Україна хоче звільнити всю свою територію від окупантів, а тому вести переговори з РФ буде лише в тому випадку, якщо Росія повернеться до міжнародного права.

"Нас цікавить лише звільнення наших власних земель, територій, які зараз утримуються росіянами. У цей час нам доведеться говорити з Росією, яка буде готова поважати свого співрозмовника, і яка починає з того, що віддає нам те, що належить до нас згідно з міжнародним правом. Саме з такою Росією я буду готовий вести переговори", - резюмував президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна усвідомлює ймовірність наступу агресорки Росії 2023-го. Окупанти ніколи не відмовлялися від цього, а ще вони одержимі помстою.

Переговори Путіна та Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що світ повинен продовжувати відкритий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, попри війну в Україні, яка триває вже понад дев'ять місяців. За його словами, ізоляція – це найгірша річ, особливо для Путіна.

Еммануель Макрон вважає, що мирні переговори між Україною та Росією все ще можливі. На його думку, Путін, який почав війну, "помилився".

Макрон також розповів, що він бачив в очах Путіна "образу" на країни Заходу, зокрема, США і ЄС. Президент Франції висловив думку, що ця "образа" грунтується на відчутті Путіна, що Захід нібито прагне "знищити" Росію.

Деякі країни Європейського союзу були обурені заявами президента Франції Емануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії після завершення війни в Україні. Зокрема, країни Балтії та представники інших країн висловили офіційну незгоду з такою позицією Парижа.

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