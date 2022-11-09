"Я не вірю в дипломатичні домовленості": експерт розповів, як звільнять Крим

Експерт наголосив, що Крим можна звільнити від окупації Росії лише військовим шляхом.

Український півострів Крим, який Росія окупувала 2014 року, можна звільнити лише військовим шляхом, дипломатичні переговори не матимуть сенсу.

Таку думку в ефірі Еспресо висловив військовий експерт Петро Черник.

"Головною стратегічною метою для України є звільнення усіх тимчасово окупованих територій. І я не вірю в ніякі дипломатичні домовленості по Криму як такі. Взагалі є дуже хибний наратив, що дипломати щось вирішують. Дипломати є лише посередниками між центрами сили й тими людьми, які насправді приймають рішення. Крим може бути звільнений лише військовим шляхом", - наголосив експерт.

Петро Черник також додав, що "війна – це завжди шлях обману", і нагадав про блискучу операцію Збройних сил України на Харківському напрямку.

Деокупація Криму

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ почнуть звільняти від окупантів Крим вже наступного року.

Буданов також вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року.

Колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес також прогнозує, що українські військові деокупують Крим до середини 2023 року.

Останнім часом у Криму все почастішали випадки "бавовни".

Так, вранці 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що Чорноморський флот РФ "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Згодом стало відомо, про серйозні пошкодження російських кораблів.

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