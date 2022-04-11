Я не впевнений, що вона остання - Зеленський про можливість нової битви за Київ

Я не впевнений, що вона остання - Зеленський про можливість нової битви за Київ

На думку Зеленського, про остаточну перемогу за Київ можна буде говорити, коли звільнять усі території України від загарбників.

Президент України Володимир Зеленський поки не готовий говорити, що Україна здобувала остаточну перемогу за Київ. Він впевнений лише у тому, що українські захисники не віддали столицю.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS.

Президент зазначив, що про остаточну перемогу за Київ можна буде говорити, коли звільнять усі території України від загарбників. Також він припустив, що "це не остання" битва за столицю.

"Я думаю, це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна говорити, що ми виграли битву за Київ, потім щось програти, я так не можу оцінювати. Я зможу про це сказати, тільки коли ми переможемо в цій війні і звільнимо наші території. Бо Буча - це частина великого Києва. Якщо в Бучі, Гостомелі та Ірпені були знищені люди, чи виграли ми цю битву? Я не впевнений. Ми втримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи перемогли ми, я про це не готовий говорити", - зазначив Зеленський.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський підкреслив, що Україна має достатню кількість доказів щодо військових злочинів російських окупантів.

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