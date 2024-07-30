"Я не збираюся вмирати": навіщо колишні в'язні йдуть на службу до ЗСУ

Після ухвалення нового мобілізаційного закону право на службу в армії отримали близько 20 000 осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

На третій рік війни з Росією Україна має труднощі з мобілізацією достатньої кількості людей, щоб протистояти ворогові, який має значну чисельну перевагу. У такій ситуації уряд ухвалив рішення дозволити засудженим громадянам, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, добровільно мобілізуватись та захищати країну на фронті в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Про те, чому колишні ув'язнені йдуть на фронт і що дає їм служба в армії, пише Reuters.

Богдан Філоненко, який відбував термін за викрадення автомобілів, дав просту відповідь своїм співкамерникам, які розкритикували його рішення приєднатися до Сил оборони України на фронті.

"Я не збираюся вмирати. Я збираюся служити і змінювати своє життя", – згадує він свою відповідь.

Філоненко – молодий 32-річний чоловік, один із тисяч українських ув'язнених, які вже підписали контракт на службу в армії. Наразі він проходить військову підготовку у 57-й мотострілецькій бригаді, щоб незабаром поповнити лави українських захисників на фронті.

Він та багато інших, з ким вдалося поговорити журналістам видання у навчальному центрі на північному сході Харківської області, заявили, що вони з радістю скористалися "можливістю битися".

Інший колишній ув'язнений, Павло, який не назвав свого прізвища, розповів, що сидів у в'язниці за напад. Термін його покарання мав закінчитися вже через рік, але він подав заяву наступного дня після ухвалення у травні нового мобілізаційного закону.

Павлу 46 років, зараз він командує загоном і вже був поранений у ногу після того, як російський безпілотник скинув вибухівку поряд із ним.

"Чому якісь чужинці приїжджають до моєї країни і знищують мою землю?" – каже він.

Згідно з новими правилами, ув'язнені можуть підписати контракт на службу в армії до кінця війни в обмін на умовно-дострокове звільнення. Раніше цього місяця Генеральна прокуратура заявила, що понад 3000 колишніх в'язнів уже приєдналися до різних військових частин.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що право на добровільну мобілізацію мають близько 20 тисяч осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. При цьому осіб, засуджених за тяжкі злочини, у тому числі вбивства та зґвалтування, в армію не братимуть.

За словами Філоненка, він зрозумів, що хоче піти на фронт після того, як дізнався про масові вбивства мирних жителів в окупованих російськими військами двох передмістях Києва на початку війни. Він розповів, що зараз мати їм пишається, хоча спочатку не вірила, що він зможе вийти з в'язниці та стати на захист країни від російських загарбників.

"Коли я нарешті зателефонував і відправив їй пару фотографій, то на душі мами стало легше", — додав Богдан Філоненко.

Нагадаємо, на думку командира штурмової роти у 47-й бригаді Олега Сенцова, деякі люди воювати не готові та намагаються уникнути мобілізації. Частково цю проблему можна вирішити, обмеживши терміни військової служби та запровадивши можливість демобілізації.

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