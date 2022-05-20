"Я не знаю жодних кордонів, крім 1991 року": Буданов заявив, що ЗСУ воюватимуть до останнього клаптика української землі

"Я не знаю жодних кордонів, крім 1991 року": Буданов заявив, що ЗСУ воюватимуть до останнього клаптика української землі

Україна воюватиме доти, доки з її території не будуть вигнані всі російські окупанти.

Головний розвідник України уточнив, що українські захисники воюватимуть, поки не відкинуть росіян до кордонів 1991 року.

Про це в інтерв’ю виданню "The Wall Street Journal" заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов.

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"Я не знаю жодних кордонів, крім кордонів 1991 року. Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців, і якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", - сказав генерал-майор Кирило Буданов.

Також начальник ГУР МО України зазначив, що для прискорення контрнаступу Україні терміново потрібні ракетні комплекси середньої та великої дальності, великокаліберна артилерія та ударна авіація.

"Ми ведемо війну на своїй території. Якщо хтось вважає, що у нас повинні бути обмеження щодо використання деяких видів озброєння, я хотів би нагадати, що Росія тут використовує абсолютно всі види озброєння, які є у неї, від крилатих ракет, які запускають з підводних човнів, до стратегічних бомбардувальників. Тут застосовано весь спектр російської зброї, окрім ядерної", – зауважив генерал-майор Буданов.

Раніше повідомляли, що в українській розвідці назвали зброю, необхідну Україні для наступу. Детальніше - ТУТ.

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