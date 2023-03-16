"Я ні дітей, нікого живими залишати не буду": окупант розповів про вбивство неозброєних бійців ЗСУ

"Вони нам зброю віддали, а я їх впритул прикінчив", - розповів росіянин.

Військовослужбовець Росії розповів про вбивство на відео неозброєних бійців ЗСУ та отримав від подруги останні новини щодо ПВК "Вагнер".

Про це окупант говорив телефоном, про що свідчить перехоплення Головного управління розвідки.

Так, солдат РФ розповів своїй подрузі, як особисто розстріляв на відео двох українських військових, які попередньо склали свою зброю й просили не стріляти.

"Вони зброю здали. а я їх все одно в упор розстріляв", - сказав окупант.

Відео, яке окупанти знімали, потрапило "до рук комбата".

"Тож, він тебе насварить?" - питає співрозмовниця солдата.

"Ні, пальцем помахає...", - відповідає їй росіянин.

Співрозмовниця розповіла росіянину про одного підприємця з РФ, якого ув’язнили за вбивство своєї родини, тож він пішов до "вагнерівців", а потім, відбувши контракт, полетів на відпочинок.

"Сказали, що буде каратися за законом, хто буде про "вагенрівців" піднімати їхнє минуле… вони воювали, вони тепер, типу, чисті", - розповіла подруга.

Нагадаємо, російське командування хоче захопити Вугледар, однак зробити це напряму надзвичайно складно, зазначає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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