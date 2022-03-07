"Я ніколи не прощу Росію": український поет з обстріляного міста під Києвом написав зворушливий вірш

"Я ніколи не прощу Росію": український поет з обстріляного міста під Києвом написав зворушливий вірш

Письменник, який попри атаку росіян не покинув Ірпінь, написав вірш про війну в Україні.

Поет Олександр Ірванець, який під бомбами в Ірпені, написав зворушливого вірша. Він попри напружену ситуацію, не залишив міста і написав вірш про війну в Україні, на яку напали російські окупанти.

Про це написав директор видавництва АБАБАГАЛАМАГА Іван Малкович, який і опублікував цей твір.

Зокрема, йдеться про такий вірш, датований 5 березня:

"З міста, що ракетами розтрощене,

До усього світу прокричу:

Цього року у Неділю Прощену

Я, здається, не усіх прощу!

Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!

Та у пеклі цих страждань-терпінь

Все ж стоїть золотоверхий Київ,

Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!

Потім ще і рештки приберем

Тих усіх, котрі були тут прислані

Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, й вцілію,

Як у землю рідну міцно впрусь.

Я ніколи не прощу Росію.

...Чом відводиш очі, Білорусь?"