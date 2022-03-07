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"Я ніколи не прощу Росію": український поет з обстріляного міста під Києвом написав зворушливий вірш

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"Я ніколи не прощу Росію": український поет з обстріляного міста під Києвом написав зворушливий вірш

Олександр Ірванець / УНІАН

Письменник, який попри атаку росіян не покинув Ірпінь, написав вірш про війну в Україні.

Поет Олександр Ірванець, який під бомбами в Ірпені, написав зворушливого вірша. Він попри напружену ситуацію, не залишив міста і написав вірш про війну в Україні, на яку напали російські окупанти.

Про це написав директор видавництва АБАБАГАЛАМАГА Іван Малкович, який і опублікував цей твір.

Зокрема, йдеться про такий вірш, датований 5 березня:

"З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!
Світе-світе, гарно ж ти нас кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.
Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.
З вами й я і вистою, й вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу Росію.
...Чом відводиш очі, Білорусь?"

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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