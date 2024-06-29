"Я оновив свої дані": очільник УГКЦ розповів про ставлення церкви до мобілізації духовенства

Предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук розповів, що під час мобілізації священнослужителів не завжди розглядають як потенційних капеланів. За його словами, наразі є багато дискусій щодо мобілізації духовенства.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

"А військове капеланство взагалі не потрібно в контексті мобілізації розглядати, бо це наш обов’язок. Кожна церква відчуває, що це її завдання: надати необхідну духовну опіку нашим військовослужбовцям. Хоча в контексті мобілізації священнослужителів не завжди розглядають як потенційних капеланів. Бо капеланських вакансій, які має кожна церква, набагато менше від кількості священнослужителів, які підпадають під закон про мобілізацію", - розповів він.

Також блаженніший Святослав розповів, що також внаслідок мобілізації священників може виникнути проблема щодо того, як забезпечити потреби цивільного населення, адже закриття парафій, ліквідація гуманітарних центрів, тобто скорочення гуманітарної місії соціального служіння, під приводом мобілізації можуть завдати шкоди суспільству.

За його словами, з католицьким духовенством може виникнути ще одна проблема: згідно з канонічним правом католицький священник не має права брати в руки зброю.

"Коли йдеться про мобілізацію рукоположеного священника, то або він мусить священство залишити, або мусить здійснювати своє служіння під час війни в такий спосіб, щоби виконувати свої священницькі функції. І яким чином правильно здійснити всі ці приписи Закону про мобілізацію? Це відкрите питання", - каже блаженніший Святослав.

Водночас предстоятель УГКЦ зазначив, що він оновив свої дані в ТЦК. Його військово-облікова спеціальність – фельдшер.

"Я ще в радянській армії служив на посаді військового фельдшера. Закон слід виконувати, але ми сподіваємося, що з боку української держави буде чутливість, розуміння духовних потреб народу. Церкви належать до критичної інфраструктури, яка забезпечує здатність українського народу боротися і виживати в часи війни. Церква – джерело стійкості, без присутності і належної місії церков України українська перемога може бути під великою загрозою", - резюмував предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Нагадаємо, глава УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ.

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