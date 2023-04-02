"Я особисто знаю Путіна, він зробив велику помилку і програє" – експрезидент Монголії

Війна в Україні триватиме довго, але в кінцевому результаті російський диктатор Володимир Путін програє.

​​Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж.

"Але поки їх не переможуть, вони не зупиняться. І тому ця війна буде тривати до того часу, поки цього не станеться. Я дуже не люблю цього поняття – стільки, скільки потрібно. Але вона буде тривати довго. І кожного дня українці жертвують собою, жертвують найбільше з усіх, росіяни вбивають та катують українців, чинять жахливі злочини проти дітей та жінок...", - зазначив ексглава Монголії.

Він також наголосив, що хоча партнери надають військову підтримку України, вони "завжди на крок позаду".

"Коли після трьох місяців війни українці просили про танки – їм дали "Джавеліни". Захід завжди пасе задніх. А коли мова йде про зброю, вони завжди запізно її дають. Але Україна не має часу чекати. Може, в європейських лідерів і є цей час, але не в України. Армія російських вбивць не чекає", - наголосив Цахіагійн Елбегдорж.

Експрезидент Монголії також розповів, що особисто знав Володимира Путіна і той сильно змінився за останні роки.

"Я зустрічався з ним багато разів і я його знаю. Він дуже змінився. Він зробив один з найбільших політичних промахів в історії. І це була дуже велика помилка. Лідери, які хочуть прийняти якесь важке рішення, завжди повинні пам’ятати про це. Всі лідери, які будуть після Путіна, завжди повинні пам’ятати про це. Путін програє", - резюмував він.

Нагадаємо, експрезидент Монголії назвав відправлення російських бурятів на фронт – "етнічними чистками".

Читайте також: