"Я підтримую Путіна": любителю "руского міра" з Молдови відмовлено у в'їзді до України (фото)

Під час контролю прикордонники зі співробітниками СБУ встановили, що громадянин Молдови є активним прихильником країни-агресорки.

Любителю "руского міра" з Молдови відмовлено у в'їзді до України.

"Я підтримую Путіна", "я підтримую РФ", – такі меседжі знайшли в телефоні іноземця, який прямував до України.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Одного з любителів "руского міра", що намагався потрапити до України, зупинили на Одещині. Під час контролю прикордонники спільно зі співробітниками Служба безпеки України встановили, що громадянин Молдови є активним прихильником країни-агресорки. Про це свідчать матеріали на підтримку російської влади та збройних сил окупантів у його соцмережах та мобільному. Як результат, іноземцеві у в‘їзді відмовили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відомого в минулому українського телеведучого Юрія Кота судитимуть за державну зраду та виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Рускій мір: що означає це поняття

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