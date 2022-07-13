"Я пішов ідейно, щоб допомогти у праведній боротьбі": інтерв’ю ТСН з пілотами РФ, які розстрілювали цивільних

Перемогу в цій війні дозволять забезпечити свідки та виконавці військових злочинів. Зазвичай, це одні й ті самі люди. ТСН вдалося поспілкуватися з двома збитими російськими пілотами, які можуть стати такими свідками.

Мовчазного російського офіцера жителі розбомблених українських міст ненавидять, ймовірно, більше, ніж інших окупантів. Він пілот літака Су-30СМ. І не просто пілот, а підполковник, заступник командира 14-го авіаполку. Саме його полк з перших днів війни скидає бомби на харків’ян. До того ж підполковник Сергій Косик знав, що буде вторгнення, тож ретельно тренувався бомбити сусідів.

Його збили 13 березня на висоті шість тисяч метрів південніше Ізюма, коли Косик на своєму Су-30 летів атакувати Балаклею. Вже в полоні він став пацифістом. «У мене повний негатив до цієї війни. Неправильна, несправедлива, злочинна», - твердить він.

Але до того моменту, коли українська ракета припинила стрімку авіаційну кар’єру Косика, підполковник чомусь думав інакше. Сумлінно виконував злочинні накази і, як заступник командира, сам їх віддавав. «Наказ виконували. У нас в армії є юридичне поняття. Злочинного наказу, у нас такого немає. У нас такого поняття немає - злочинний наказ», - зазначає пілот.

Але, якщо Косика можна вважати виконувачем злочинних наказів, то Андрій Федорчуков накривав українців ракетним вогнем з власної волі. Він майор у відставці, пілот російського Су-25. Був збитий в середині червня, коли, з ракетами на пілонах, робив бойовий захід на українські позиції під Бахмутом в районі села Клинове. Стверджує, це був його шостий бойовий виліт.

Важливий момент - Федорчуков не просто пілот, а найманець. Каже, добровільно звернувся до військкомату, і там його перенаправили до приватної військової компанії. «Договорів якихось я не підписував, думав, підписуватимемо на базі», - каже він.

Відставного майора розмістили на авіабазі Міллерове в Ростовській області. Разом із двома іншими найманцями літав на Су-25. Його двоє партнерів, на жаль, продовжують літати. Федорчуков стверджує, назву своєї компанії не знає, але є підстави вважати, що він приховує відношення до групи «Вагнера», яка єдина в Росії має повний доступ до усього спектру російської бойової техніки. «Я пішов ідейно, щоб скласти слід в історії Росії, щоб допомогти у праведній боротьбі. Я думав, що я йду на правильну війну і що виконуватиму свій обов'язок зі звільнення республік, які прийняли незалежність. Я гадки не мав, що це буде війна проти мирного населення», - твердить майор.

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Міжнародне законодавство вважає Федорчукова злочинцем, незалежно від того, бомбив він чи не бомбив цивільні об’єкти. Бо використання найманців на війні – це злочин. Але, разом з цим, російських пілотів тримають в набагато кращих умовах, ніж звичайних кримінальників. Втім, як і усіх полонених окупантів. «Ми просимо громадян поставитись з розумінням. Це обмінний фонд. Кожен з військовополонених рятує життя нашим військовополоненим, навіть кільком військовополоненим, і цивільним», - каже заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

У цих двох була альтернатива, яку пропонувала українська влада. Здатися разом з літаками, отримати мільйон доларів та змінити собі документи. Для інших російських пілотів ця пропозиція залишається в силі. «Здавайтесь в полон українським військовослужбовцям, отримаєте все необхідне, ну, і закінчуйте цю війну», - каже Висоцька.

Як не парадоксально, в такому випадку полон був би найкоротшим шляхом до свободи, але для збитих льотчиків така опція вже закрита.

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