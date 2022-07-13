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"Я пішов ідейно, щоб допомогти у праведній боротьбі": інтерв’ю ТСН з пілотами РФ, які розстрілювали цивільних

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"Я пішов ідейно, щоб допомогти у праведній боротьбі": інтерв’ю ТСН з пілотами РФ, які розстрілювали цивільних

Україна офіційно пропонує створити спецтрибунал з військових злочинів Росії і вже готується до юридичної війни з Росією.

Перемогу в цій війні дозволять забезпечити свідки та виконавці військових злочинів. Зазвичай, це одні й ті самі люди. ТСН вдалося поспілкуватися з двома збитими російськими пілотами, які можуть стати такими свідками. 

Мовчазного російського офіцера жителі розбомблених українських міст ненавидять, ймовірно, більше, ніж інших окупантів. Він пілот літака Су-30СМ. І не просто пілот, а підполковник, заступник командира 14-го авіаполку. Саме його полк з перших днів війни скидає бомби на харків’ян. До того ж підполковник Сергій Косик знав, що буде вторгнення, тож ретельно тренувався бомбити сусідів.  

Його збили 13 березня на висоті шість тисяч метрів південніше Ізюма, коли Косик на своєму Су-30 летів атакувати Балаклею. Вже в полоні він став пацифістом. «У мене повний негатив до цієї війни. Неправильна, несправедлива, злочинна», - твердить він.

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Але до того моменту, коли українська ракета припинила стрімку авіаційну кар’єру Косика, підполковник чомусь думав інакше. Сумлінно виконував злочинні накази і, як заступник командира, сам їх віддавав. «Наказ виконували. У нас в армії є юридичне поняття. Злочинного наказу, у нас такого немає. У нас такого поняття немає - злочинний наказ», - зазначає пілот.

Але, якщо Косика можна вважати виконувачем злочинних наказів, то Андрій Федорчуков накривав українців ракетним вогнем з власної волі. Він майор у відставці, пілот російського Су-25. Був збитий в середині червня, коли, з ракетами на пілонах, робив бойовий захід на українські позиції під Бахмутом в районі села Клинове. Стверджує, це був його шостий бойовий виліт.

Важливий момент - Федорчуков не просто пілот, а найманець. Каже, добровільно звернувся до військкомату, і там його перенаправили до приватної військової компанії. «Договорів якихось я не підписував, думав, підписуватимемо на базі», - каже він.

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Відставного майора розмістили на авіабазі Міллерове в Ростовській області. Разом із двома іншими найманцями літав на Су-25. Його двоє партнерів, на жаль, продовжують літати. Федорчуков стверджує, назву своєї компанії не знає, але є підстави вважати, що він приховує відношення до групи «Вагнера», яка єдина в Росії має повний доступ до усього спектру російської бойової техніки.  «Я пішов ідейно, щоб скласти слід в історії Росії, щоб допомогти у праведній боротьбі. Я думав, що я йду на правильну війну і що виконуватиму свій обов'язок зі звільнення республік, які прийняли незалежність. Я гадки не мав, що це буде війна проти мирного населення», - твердить майор.

Міжнародне законодавство вважає Федорчукова злочинцем, незалежно від того, бомбив він чи не бомбив цивільні об’єкти. Бо використання найманців на війні – це злочин. Але, разом з цим, російських пілотів тримають в набагато кращих умовах, ніж звичайних кримінальників. Втім, як і усіх полонених окупантів.  «Ми просимо громадян поставитись з розумінням. Це обмінний фонд. Кожен з військовополонених рятує життя нашим військовополоненим, навіть кільком військовополоненим, і цивільним», - каже заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

У цих двох була альтернатива, яку пропонувала українська влада. Здатися разом з літаками, отримати мільйон доларів та змінити собі документи. Для інших російських пілотів ця пропозиція залишається в силі. «Здавайтесь в полон українським військовослужбовцям, отримаєте все необхідне, ну, і закінчуйте цю війну», - каже Висоцька.

Як не парадоксально, в такому випадку полон був би найкоротшим шляхом до свободи, але для збитих льотчиків така опція вже закрита. 

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