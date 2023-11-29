“Я плював на популізм, що ракета прилетить”: експерт зробив різку заяву про повітряні тривоги

За словами оглядача, від інших російських ракет і від ворожих дронів людей загинуло у рази більше, ніж від Х-47М2 “Кинджал”.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко висловився з приводу того, чи доцільно оголошувати повітряну тривогу, коли у повітряний простір Росії піднімається винищувач МіГ-31К, носій ракет “Кинджал”.

Про це повідомляє “Обозреватель”.

“За весь період повномасштабного вторгнення в Україну верифіковано 10 застосувань Х-47М2 “Кинджал”... У 2023 році було шість верифікованих пусків Х-47М2 “Кинджал”, три з яких завершилися перехопленням. А тепер питання: скільки за цей період було повітряних тривог, викликаних зльотом МіГ-31К? А якщо бути точніше — скільки годин простою виробництва з 2022 по 2023 рік? Сотні тисяч годин”, — зазначив експерт.

“Десять верифікованих застосувань, одне дефективне падіння і три перехоплення проти сотень тисяч годин простою, що шкодять економіці. Воно того варте з точки зору безпеки самої держави?”, — прокоментував Коваленко.

Він акцентував, що питання — дуже непросте, адже йдеться про людські життя. Але, на його думку, економіка дозволить їх зберігати ефективніше не тільки на полі бою, але і в тилу.

“Хтось може сказати, що я своїм оглядом потенційно пропоную не оголошувати повітряні тривоги під час вильоту МіГ-31К, тим самим ставлячи під загрозу людські життя, відповідальність за які буде не тільки на моїй совісті, але і на тих, хто може ухвалити таке рішення в перспективі. І я погоджуся з цим звинуваченням. І це прагматизм. Повторюся: сотні годин простою і колосальні втрати для економіки — заради чого?”, — говорить експерт.

“Ви можете навести фактичний аргумент доцільності повітряних тривог, що паралізують економіку країни, за рахунок роботи якої можна реально рятувати життя, а не займатися імітацією їхнього порятунку? Я плював на популізм “ракета прилетить!” Від Х-101/555, Х-22 і КРМБ “Калібр”, а також від Shahed-131/136 людей загинуло в рази більше, ніж від Х-47М2 “Кинджал”, — заявив Коваленко.

Нагадаємо, 17 листопада президент України Володимир Зеленський дав доручення Генштабу та Міноборони щодо російських МіГів.

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