"Я поки не бачу їхніх дій": Байден не вірить, що РФ почала відводити війська від Києва

"Я поки не бачу їхніх дій": Байден не вірить, що РФ почала відводити війська від Києва

США наголосили, що продовжать посилення санкцій проти країни-агресорки РФ.

В адміністрації Білого дому поки не бачать ознак, що Росія відводить війська на Київському та Чернігівському напрямках.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Побачимо. Я нічого не читаю, поки не побачу їхні дії. Ми побачимо, чи дотримаються вони того, що пропонують. Є переговори, які почалися сьогодні і триватимуть наділі", - відповів президент США Джо Байден на запитання, чи, на його думку, Росія суттєво відводить війська поблизу Києва.

"Я мав зустріч з главами держав — чотирьох членів НАТО: Франції, Німеччини, США та Великої Британії. І, здається, існує консенсус, що давайте просто подивимося, що вони можуть запропонувати. Ми дізнаємося, що вони роблять...І ми будемо продовжувати уважно стежити за тим, що відбувається", - сказав очільник США.

Байден зауважив, США продовжуватимуть жорсткі санкції проти країни-агресорки. Також Америка надалі надаватиме українським військовим все необхідне для захисту.

Нагадаємо, російська делегація у Стамбулі заявила про суттєве скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах. Водночас продовжує перекидати до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М".

Про те, що РФ не проводить деескалацію поблизу Києва, повідомляють у Пентагоні. Прессекретар Міноборони США Джон Кірбі вважає, посилаючись на дані розвідки, що Росія передислоковує війська для наступу на інші райони України.

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