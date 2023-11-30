"Я поклав вже сімох, в полон не беру, а стріляю в голову": ГУР перехопила цинічну розмову окупантів

Крім того, окупант розповідає про великі втрати та масове дезертирство.

Російські окупанти в телефонній розмові вихваляється, що нікого не бере в полон, а пострілом в голові відразу вбиває. Водночас загарбник скаржиться на те, що у них багато загиблих та тих, хто втік з поля бою.

Про це свідчіть перехоплення, яке опублікували в пресслужбі ГУР.

Так, російський окупант розповідає про великі втрати, масове дезертирство та переведення його підрозділу на Харківський напрямок.

“Повна дупа була. Та в нас загиблих до**ра. Наших половина з'***лася. Ось я залишився. Пі***лей ми тут отримали капітально. Нашу бригаду всю розбомбили. Хлопці щодня гинуть. Я поклав вже багато. Поки що сім чоловік на моїх плечах. Я в полон нікого не беру – одразу стріляю в голову”, - сказав військовий злочинець РФ.

Водночас в українській розвідці окупантам вкотре нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що на одному із напрямків у полон здалося понад пів сотні окупантів.

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