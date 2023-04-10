"Я пообіцяла йому вибратися": з полону повернули "Наву", яка Маріуполі вийшла заміж, а за три дні стала вдовою

Валерія Суботіна майже рік пробула у російському полоні.

У понеділок, 10 квітня, з російського полону вдалось повернути військову Валерію Суботіну з позивним "Нава". Жінка в оточеному Маріуполі під звуки вибухів вийшла заміж за коханого прикордонника Андрія з позивним "Борода", проте сімейне щастя подружжя довго не тривало - за три дні після одруження коханий "Нави" загинув.

Про це свідчать кадри повернення з полону захисників та захисниць України.

Валерія Суботіна (Карпиленко) військовослужбовиця на позивний "Нава" — поетеса та журналістка, колишня викладачка Маріупольського державного університету, кандидатка наук із соціальних комунікацій.

У травні 2022 року боєць "Азову" Дмитро Козацький опублікував відео з Валерією в тоді ще оточеному Маріуполі. Військова з позивним "Нава" розповіла свою історію кохання, яке втратила через Росію.

Валерія та Андрій до війни зустрічалися майже три роки. Проте одружитись вони вирішили, коли росіяни вже обстрілювали та оточили Маріуполь.

"Коли прийшло 24 лютого, мене мобілізували до полку "Азов", і так вийшло, що і він, і я опинилися в оточенні, але ми були всі разом з побратимами на "Азовсталі", – розповідає "Нава".

Пара одружилась 5 травня 2022 року, а вже 7 травня Андрій загинув.

"Я пообіцяла вибратися, а він мені – що виживе. Принаймні його душа вибралася з цього пекельного місця. А я все ще тут", – казала Валерія зі сльозами на очах.

"Нава" тоді говорила, що пообіцяла чоловікові вибратися, щоб зробити все, що вони хотіли зробити разом.

Нагадаємо, 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулось 20 захисниць та 80 захисників України.

Читайте також: