"Я про себе зараз не думаю": тернополянка 5 місяців чекає на повернення з полону свого нареченого

Жителька Тернополя Анастасія Крисак уже 5 місяців чекає на повернення з російського полону свого коханого Назара, який служив у полку "Азов".

Про це пише "Суспільне".

Дівчина розповіла, що востаннє з коханим вона говорила 19 травня, коли був вихід із "Азовсталі". Після цього про коханого Анастасія нічого не знає. Вона переглядає російські пропагандистські ролики, щоб дізнатись, чи живий її наречений.

"Бачила його на відео. У пабліках російських. Там було відео, де вони знімали полонених, я побачили, що він здоровий на вигляд. Більше я нічого не знаю. Знаю лише те, що після теракту в Оленівці, його там не було. З ним все гаразд, про це казали хлопці, які вже повернулися з полону", – каже Анастасія Крисак.

Дівчина каже, що РФ офіційно підтвердила, що Назар перебуває у їхньому полоні.

"Я за себе зараз не думаю. Думаю, як йому там щодня. Чекаю, коли його обміняють і повернуть додому. Вони там повністю в інформаційному вакуумі. Більше того, там ведеться інформаційна пропаганда. На них психологічно тиснуть. Ми всі знаємо, як діє Росія. Тому я більш хвилююся за його психологічний стан, як йому там", – каже Анастасія.

Пара зустрічалась три роки. Після повернення Назара з полону дівчина мріє вийти за нього заміж.

Обмін військовополоненими

Востаннє про обмін між Україною та Росією повідомлялось 29 жовтня. Тоді вдалося звільнити 52-х українців - офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

Раніше Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову". 200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Україна від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.

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