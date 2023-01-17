"Я проклинатиму росіян до останніх днів життя": вбитий горем дідусь із Дніпра показав свого загиблого онука

Під завалами загинув маленький хлопчик та його тато, маму вдалося врятувати.

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці загинув хлопчик Микита, якому не було й року. Вбитий горем дідусь показав відео із маленьким онуком на місці трагедії, коли дитину ще шукали під завалами.

"Росія знайшла "Бандеру" на Україні в Дніпрі, якого завалило під плитами й досі не знайшли... Оця дитина лежить досі під завалами... Немає їм (росіянам - ред.) прощення. Я проклинатиму їх до останніх днів свого життя", - сказав дідусь.

Разом із хлопчиком під завалами багатоповерхівки загинув його батько Олексій. Врятувати вдалося лише 27-річну Катерину Зеленську, їхню маму та дружину. Вона провела під завалами близько 20 годин та перебуває в реанімації.

Катерина Зеленська з загиблим сином / Фото: ekatr1n_ze1enskaya

У результаті російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі загинуло 44 людини, серед них п'ятеро дітей. Пошуково-рятувальна операція була завершена 17 січня та тривала 69 годин.

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