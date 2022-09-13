"Я проклинаю Путіна": жителька Балаклії розповіла, як в останній день окупації росіяни розстріляли її сина

У Балаклії Харківської області російські окупанти в останній день свого перебування у місті розстріляли місцевого жителя.

Росіяни вбили чоловіка, коли той їхав автомобілем разом із своїм другом.

Про це в етері FREEДОМ розповіла мати загиблого чоловіка.

Жінка розповіла, що її син їхав автомобілем разом з другом, коли їх помітили окупанти, то просто розстріляли авто та вбили місцевого жителя.

"Як мені далі жити? Він народився в Україні, був мирним чоловіком. А вони вийшли з-за кута і розстріляли. За що? Я хочу запитати у Путіна, за що він вбив мого сина? Хто його просив його сюди прийти? Він вбив не тільки мого сина, він вбив мене. Путін - це злочинець, якому немає пробачення. Я прошу Бога, світову спільноту - покарайте Путіна найстрашнішим судом. Чому у Росії його терплять? Я йому бажаю найстрашнішого суду. Росіяни живуть в імперії брехні", - каже Валентина.

Жінка каже, що якби вона зустріла російського диктатора, то вбила б його. Валентина розповідає, що росіяни вбили її сина 7 вересня. Тоді чоловік вийшов на прогулянку та планував повернутись до вечора. Згодом до жінки прийшла місцева та попросила її вийти на вулицю, щоб впізнати сина.

"Коли я це побачила. Я проклинала цю війну, Путіна. Сина мені вже ніхто не поверне. Я поклялась, що житиму для того, щоб помститись", - каже згорьована мати.

Нагадаємо, на деокупованих територіях фіксують щодня зо дві сотні кривавих злочинів росіян.

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