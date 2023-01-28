"Я прокляв, що сюди поїхав": окупант розповів, як воїни ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення 18+)

Загарбника тішить лише те, що, якщо він виживе і повернеться до Росії, з нього знімуть дві судимості та дадуть звання.

Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади РФ розповів про втрати серед особового складу на війні та панічні настрої новоприбулих бійців.

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові окупанта з товаришем, передає Головне управління розвідки Міноборони України.

Загарбник повідомив, що його бригада перебуває на кордоні Харківської і Луганської областей. Із розмаови витікає, що він став командиром відділення, бо більше нема кому: "Привезли 30 солдатів, з них живих лишилося 10. Я надивився, п**дець, я тобі кажу ... я взагалі, я прокляв, що сюди поїхав... Наш табір розп***расили увесь, мізки на деревах висіли".

Окупант додає, що за увесь час, поки зперебувають на позиціях, обстріли щодня: "Ми наразі стоїмо на місці, б**дь, просто на місці".

Російський військовий додає, що вони живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами.

У розмові російський окупант розповідає, що мобілізовані, поки сиділи на навчаннях у РФ, за два місяці поспивалися: "Усі гроші пропили, зараз сюди приїдуть, вони ох***ть".

Російський військовий додає, що мобілізованих спершу відправлять до Бєлгорода, потім — на позиції. Коли вони туди потрапляють, то буквальтно втрачають дар мови.

"Коротше, приїду, у мене буде звання та дві судимості знімуть... Хоча грошей немає, жодної копійки", - підсумовує російський окупант.

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НАШ ЛАГЕРЬ РАСП*ДАРАСИЛИ ВООБЩЕ ВЕСЬ #ГУРперехоплення ‼️ «НАШ ЛАГЕРЬ РАСП*ДАРАСИЛИ ВООБЩЕ ВЕСЬ. МОЗГИ ПРЯМ НА ДЕРЕВЬЯХ ВИСЕЛИ» Військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади рф розповідає про втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців: ▪️ привезли 30 солдат, з них живих лишилося 10; ▪️ «я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й»; ▪️ за весь час, поки знаходяться на позиціях, обстріли щодня: «Мы пока стоим на месте, бл*дь, просто на месте»; ▪️ «когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* — за один раз — мог три раза умереть»; ▪️живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами; ▪️ мобілізовані поки сиділи на навчаннях в рф за 2 місяці поспивалися: «Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют»; ▪️ мобілізованих спершу відправлять до бєлгорода, потім — на позиції; ▪️ «к нам мобилизованные приехали, они в *хуе просто»; ▪️ «короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут»; ▪️ «денег них*я, ни копейки, нет». За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Пʼятниця, 27 січня 2023 р.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки оприлюднило перехоплення, в якому російський окупант розповідає другу про повну неукомплектованість особового складу на фронті.

Втрати росіян на 28 січня: мінус 800 солдатів у ворожій армії

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