"Я прострелив собі ногу, а Паша зламав собі щось", - Зеленський про російських військових-дітей, яких послали на забій

"Я прострелив собі ногу, а Паша зламав собі щось", - Зеленський про російських військових-дітей, яких послали на забій

Саме з цієї причини, на думку президента в Росії і не хочуть показувати, що з трупами.

Серед російських військових, які прийшли "звільняти" українців багато дітей, яких фактично змусили і відправили на убой до України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Багато дітей. Я не знаю… Вони там присягу давали або там обіцянки… Багато дітей, які не знали, куди вони їдуть — але, звичайно, багато хто говорить дурниці і брешуть спочатку з переляку, не знаючи, що з ними буде", - зазначив він.

За словами президента, коли вони бачать, що до них нормальне ставлення, наскільки це можливо, тому що війна, і по-різному буває, багато хто шокований.

"Особливо ось ці — 2003-2004 рік... Я взагалі здивований... У деяких із нас якісь періоди життя закінчилися 2003-2004-го. Там люди такого року народження.

Саме з цієї причини, на думку президента в Росії і не хочуть показувати, що з трупами.

"І всі ці (їхні - Ред.) телефонні дзвінки батькам і таке інше: заберіть нас. І як вони кидають танки… (Ми маємо - Ред.) величезну кількість перехоплень (телефонних розмов російських солдатів - Ред.). Просто величезна кількість дзвінків, коли вони кажуть: Так і так. Я сьогодні прострелив собі ногу, а Паша зламав собі (щось - Ред.", - сказав Зеленський.

Президент наголошує, що вони не воїни.

"Їх змусили. На забій послали. Ось як є", - резюмував він.

Нагадаємо, що через брак живої сили для поповнення лав окупаційної армії керівництво Кремля розглядає можливість залучення до бойових дій неповнолітніх громадян РФ.

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