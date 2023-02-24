"Я раджу всім прощатися з Путіним": Подоляк розповів про перший день війни

Уряд України був зібраний рік тому, 24 лютого, коли російські війська повномасштабно вторглись в нашу країну. Радник керівника ОП Михайло Подоляк перше за все зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це у студії ТСН у телемарафоні розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

“Я всім радив: якщо буде починатися війна, вмикати 1+1, вони анонсують і розкажуть, що буде далі. Мені було набагато простіше, ніж вам в цей день, тому що приїхав у офіс, піднявся на 4 поверх до президента, побачив його очі і зрозумів, що ми все контролюємо. Для мене все було трохи інакше. Коли їхав на роботу, то шлях тривав не 40 хвилин, як завжди, а дві з половиною години. В мене в голові було тільки одне: “головне, щоб я побачив людину, яка знає, що буде робити, будучи ключовим менеджером держави”. Тому що я точно знав, що я буду робити”, - згадує Михайло Подоляк.

Вже після того, як він піднявся у кабінет, радник побачив президента, який чітко контролював ситуацію та давав завдання.

“Проводив радбез, на той момент це було засідання, щоб напрацювати певні управлінські документи, який чітко і фіксовано говорить з нашими партнерами. Тоді вони саме прощалися, треба ж подзвонити і сказати: “Ви не хочете взяти таксі і десь поїхати?”. Президент дуже чітко, монотонно відповідав: “Давайте без таксі, ви просто на цьому таксі передасте нам зброю”. Тоді вони думали, що ми жартуємо, а сьогодні вже не знають, яке таксі треба найняти, щоб передати нам все, що треба передати. Потім я побачив, що чітко було зафіксовано для уряду, що треба робити — паливо, харчування, медикаменти”, - додав радник керівника ОП.

Також він каже, що було видно роботу по модерації процесу з депутатами. Все це відбувалося до 9 ранку.

“Десь о 8:30 я спитав у президента: “То певно ми маємо сказати людям, що ми розуміємо, що відбувається?”. О 8:45 ми провели перший брифінг і після цього все почало працювати так: треба було перебудувати структуру отримання інформації, роботу з військовими, зрозуміти, що відбувається на кордонах, оцінити весь цей обсяг і десь до середини дня вже було зрозуміло, як це буде проходити. Тому я їхав, будучи абсолютно впевненим, що я побачу в офісі і які будуть очі у президента. Головне, щоб не було дуже багато одночасних наказів, бо фізично можна було б не встигнути їх виконати”, - підкреслив Подоляк.

Окремо він додав, що якщо рік тому ми казали про Путіна, що він “анонсує щось і це для всіх важливо, Путін розповідає ленінську історію створення України, після цього оголошує війну і це так страшно”, то сьогодні ми кажемо: “Та навіщо ви взагалі дивитесь цього Путіна”.

“Я раджу всім прощатися з Путіним, в нього залишилось дуже мало часу”, - зазначив радник керівника ОП.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи думав він, що виживе, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна.

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