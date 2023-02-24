"Я раджу всім прощатися з Путіним": Подоляк розповів про перший день війни

Радник Офісу президента Михайло Подоляк рік тому, 24 лютого, приїхав до голови держави та зрозумів, що “ми все контролюємо”.
Уряд України був зібраний рік тому, 24 лютого, коли російські війська повномасштабно вторглись в нашу країну. Радник керівника ОП Михайло Подоляк перше за все зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Про це у студії ТСН у телемарафоні розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
“Я всім радив: якщо буде починатися війна, вмикати 1+1, вони анонсують і розкажуть, що буде далі. Мені було набагато простіше, ніж вам в цей день, тому що приїхав у офіс, піднявся на 4 поверх до президента, побачив його очі і зрозумів, що ми все контролюємо. Для мене все було трохи інакше. Коли їхав на роботу, то шлях тривав не 40 хвилин, як завжди, а дві з половиною години. В мене в голові було тільки одне: “головне, щоб я побачив людину, яка знає, що буде робити, будучи ключовим менеджером держави”. Тому що я точно знав, що я буду робити”, - згадує Михайло Подоляк.
Вже після того, як він піднявся у кабінет, радник побачив президента, який чітко контролював ситуацію та давав завдання.
“Проводив радбез, на той момент це було засідання, щоб напрацювати певні управлінські документи, який чітко і фіксовано говорить з нашими партнерами. Тоді вони саме прощалися, треба ж подзвонити і сказати: “Ви не хочете взяти таксі і десь поїхати?”. Президент дуже чітко, монотонно відповідав: “Давайте без таксі, ви просто на цьому таксі передасте нам зброю”. Тоді вони думали, що ми жартуємо, а сьогодні вже не знають, яке таксі треба найняти, щоб передати нам все, що треба передати. Потім я побачив, що чітко було зафіксовано для уряду, що треба робити — паливо, харчування, медикаменти”, - додав радник керівника ОП.
Також він каже, що було видно роботу по модерації процесу з депутатами. Все це відбувалося до 9 ранку.
“Десь о 8:30 я спитав у президента: “То певно ми маємо сказати людям, що ми розуміємо, що відбувається?”. О 8:45 ми провели перший брифінг і після цього все почало працювати так: треба було перебудувати структуру отримання інформації, роботу з військовими, зрозуміти, що відбувається на кордонах, оцінити весь цей обсяг і десь до середини дня вже було зрозуміло, як це буде проходити. Тому я їхав, будучи абсолютно впевненим, що я побачу в офісі і які будуть очі у президента. Головне, щоб не було дуже багато одночасних наказів, бо фізично можна було б не встигнути їх виконати”, - підкреслив Подоляк.
Окремо він додав, що якщо рік тому ми казали про Путіна, що він “анонсує щось і це для всіх важливо, Путін розповідає ленінську історію створення України, після цього оголошує війну і це так страшно”, то сьогодні ми кажемо: “Та навіщо ви взагалі дивитесь цього Путіна”.
“Я раджу всім прощатися з Путіним, в нього залишилось дуже мало часу”, - зазначив радник керівника ОП.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи думав він, що виживе, коли в Україні розпочалась повномасштабна війна.
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