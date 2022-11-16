"Я розумію бажання та позицію США": Жданов пояснив, що в Польщі впали не українські ракети С-300

Українські ракети С-300 мають систему самоліквідації. Якщо вона не потрапляє в ціль - вона вибухає.

Ракети С-300, які за думкою Байдена, впали на території Польщі, мають систему самоліквідації.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.

“Я розумію бажання та позицію США сказати, що це були ракети випущені Україною з метою збити російські ракети. Але у українських С-300 є особеності: у неї є система самоліквідації - якщо вона не потрапляє в ціль, вона вибухає. Спрацювати як ракета класу земля-земля вона не може. Такі перероблені ракети є тільки у РФ - ними вони обстрілюють українські міста. Польські журналісти вчора по гарячих слідах сказали, що обломки схожі на Х-101. Це ракети середньої дальності класу воздух-земля”. - наголосив Олег Жданов.

Також він додав, що такі боєголовки мають високоточне влучення, вони можуть відхилятися від целі на 20-30 метрів. Водночас ПВО Польщі їх не помітили тому, що це крилата ракета. Вона може маніврувати в просторі та летить на низькій висоті.

Що відомо про падіння ракет в Польщі

Ввечері 15 листопада стало відомо, що на території Польщі, у прикордонному селі, впали дві ракети. Внаслідок чого загинули дві людини. Після чого прем'єр Польщі Моравецький зібрав екстрене засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Вже згодом президент США Байден заявив, що ракети були випущені не з Росії. Проте закликав дочекатись завершення розслідування інциденту.

Президент Польщі Анджей Дуда припустив, що "швидше за все, це була ракета російського виробництва". Він повідомив, що на місці ведуться слідчі дії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг проведе 16 листопада зустріч Північноатлантичної ради у зв’язку із вибухами в Польщі.

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