“Я ще досі його ношу”: історія військового, якому бронежилет компанії “Темп-3000” зберіг життя

Бойовий медик 3 окремої штурмової бригади, позивний “Лінгвіст”, ексклюзивно розповів власну історію, яка відбулась із ним на фронті.
На полі бою кожен елемент обладнання стає крайньою ланкою між життям та смертю. Саме це відчув на власній шкірі український військовий, чий досвід став свідченням ефективності бронежилета виробництва "Темп-3000". Його історія розповідає про те, як цей захисний елемент став вирішальним у моменті небезпеки.
Інтерв'ю з військовим розкриває дорогу, яку він пройшов у змаганні із війною. Свою участь у повномасштабному вторгненні почав як волонтер, далі шукав можливість найближчого контакту з фронтом, щоб допомагати на місці. Після вступу до Спеціальних Сил Оперативного Призначення "Азов", його шлях привів до 3 окремої штурмової бригади, де він став свідком важких моментів військових дій.
“Лінгвіст” зазначив, що бригада видала бійцям спорядження, проте згодом, завдяки друзям, він отримав бронежилет компанії "Темп-3000". Цей елемент захисту відзначився не лише легкістю та зручністю, але і високим рівнем захисту.
Під час обговорення інциденту, що майже коштував йому життя, військовий розповів, як вижив завдяки захисним властивостям бронежилета: “Я лежав в окопі, прямо над нами зірвався АГС, і уламки полетіли на всю мою ліву частину. Мені попало у верхню та нижню частину ноги, у живіт та ближче до пахви. Також заділо руку. Основний удар прийняв на себе бронежилет, але я всеодно втратив нирку, шлунок покремсало, легені трішки. Думаю, якщо б усі осколки пройшли, було б печально… Але в “Темпі” було гарно те, що він закривав мені основну зону тіла”.
Хоча поранення були серйозними, захист, який забезпечив цей бронежилет, врятував бійця від фатальних наслідків.
Важливою перевагою бронежилета "Темп-3000" є його здатність інтегруватися у бойовий спосіб життя. Свідчення військового підкреслюють, що цей елемент не лише надійно захистив, але дозволив ефективно маневрувати та виконувати бойові завдання.
“Темп-3000” я до сих пір використовую, беру його на розвідки, навіть маю фотографії, як я в ньому ходжу. По-перше, він гарно зливається з місцевістю. У мене є фотографія, яку зробили з 2-х метрів, де мене майже не видно. Це дуже важливо зараз, оскільки літає багато дронів, від них треба ховатися. Пересуватись у ньому, особливо мені, як інваліду, який втратив частину своїх сил, легко і зручно. Оскільки я медик, зручно також ховатись та допомагати пораненим. В плані свого функціоналу у використанні, мені він більше подобається”, - підсумовує “Лінгвіст”.
Історія цього військового стає символом не лише витривалості та мужності, але й ефективності та значущості правильного захисту на полі бою. Бронежилет "Темп-3000" продемонстрував свою якість, надійність і відкрив новий рівень захисту для українських бійців.