“Я ситий по горло”: військовий жорстко висловився про мобілізацію та ситуацію на лівому березі Дніпра — BBC

Він підкреслює напруженість у зв'язку з тим, що оборона України від російського вторгнення наближається до кінця ще одного року.

Один український фронтовик дав тверезий звіт про боротьбу України за плацдарм на лівому березі Дніпра. Кілька сотень українських солдатів прорвалися туди в рамках контрнаступу, розпочатого пів року тому.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Під безперервним російським вогнем солдат провів кілька тижнів на окупованому Росією березі річки, поки Україна намагалася створити плацдарм навколо села Кринки. ВВС не називає його імені, щоб захистити його особистість.

У його розповіді, надісланій через месенджер, йдеться про підірвані з води військові катери, недосвідчене підкріплення і відчуття покинутості з боку українського військового командування.

Він підкреслює напруженість у зв'язку з тим, що оборона України від російського вторгнення наближається до кінця ще одного року.

Українські військові повідомили ВВС, що не коментують ситуацію в цьому районі з міркувань безпеки.

“Я думав, що ніколи не виберуся звідти”

“Вся річкова переправа знаходиться під постійним обстрілом. Я бачив, як човни з моїми товаришами на борту просто зникали у воді після влучання, назавжди втрачені для Дніпра. Ми мусимо везти з собою все — генератори, паливо, їжу. Коли ви створюєте плацдарм, вам потрібно багато всього, але постачання не було заплановано для цієї місцевості”, — розповів український військовий.

“Ми думали, що після того, як ми туди зайдемо, ворог втече, і тоді ми зможемо спокійно перевезти все необхідне, але не так сталося, як гадалося. Коли ми прибули на [східний] берег, ворог вже чекав. Росіяни, яких нам вдалося взяти в полон, сказали, що їхні сили були попереджені про нашу висадку, тому, коли ми приїхали туди, вони точно знали, де нас шукати. Вони кинули на нас все — артилерію, міномети, вогнемети. Я думав, що ніколи не виберуся звідти”, — додав він.

Проте кілька сотень морських піхотинців змогли окопатися, частково завдяки вогню української артилерії з вищих, західних берегів Дніпра. Річка розділяє окуповану Росією і контрольовану Україною частини півдня Херсонської області.

Що відбувається насправді

Президент Володимир Зеленський активно говорив про цей наступ, представляючи його як початок чогось більшого. Генеральний штаб України у своєму щоденному зведенні в неділю, 3 грудня, повідомив, що його війська утримують позиції на східному березі Дніпра і завдають “вогневих ударів по тилах противника”.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив у листопаді в інтерв'ю журналу The Economist, що, “як і в Першу світову війну, ми досягли рівня технологій, який ставить нас у глухий кут”.

Офіс президента Зеленського швидко розкритикував генерала за його коментарі, заперечивши, що на полі бою існує глухий кут.

“Щодня ми сиділи в лісі, приймаючи обстріли. Ми були в пастці — дороги і стежки всі поцятковані мінами. Росіяни не можуть контролювати все, і ми цим користуємося. Але їхні безпілотники постійно гудуть у повітрі, готові завдати удару, щойно побачать рух”, — прокоментував військовий.

За його словами, постачання було найслабшою ланкою: “Росіяни стежили за нашими лініями постачання, тому це стало ще складніше — питної води реально не вистачало, незважаючи на те, що ми доставляли її човнами і безпілотниками”.

“Ми багато чого купували самі — генератори, павербанки, теплі речі, за які ми самі платили. Зараз наближаються морози, ситуація буде тільки погіршуватися — реальна ситуація замовчується, тому ніхто нічого не змінюватиме”, — ділиться військовий.

Він додав, що ніхто не знає цілей і багато хто вважає, що командування їх просто кинуло: “Хлопці вважають, що наша присутність мала більше політичне, ніж військове значення. Але ми просто робили свою роботу і не заглиблювалися в стратегію”.

Без сумніву, ця переправа змусила деякі російські війська передислокуватися з інших ділянок фронту, наприклад, з добре захищених позицій у Запорізькій області, де, як сподівалися в Києві, прорив мав відбутися раніше.

Нещодавно Російська служба BBC поспілкувалася з деякими російськими військовими, які захищають берег річки в цьому районі. Вони сказали, що для їхніх солдатів було “самогубством” рухатися туди, мовляв, вони втратили багато людей у боях і не можуть витіснити українців з їхніх позицій.

Українські військові тим часом заявляють, що хочуть націлитися на російські лінії постачання і відтіснити їх від річки на достатню відстань, щоб захистити цивільне населення від обстрілів.

Це означає, що і російські, і українські солдати приймають на себе багато вогню.

“У нас просто не вистачає людей”

“Здебільшого наші втрати — це помилки: хтось не встиг залізти в окоп, хтось погано сховався. Якщо хтось не включений, то його одразу ж обстрілюють звідусіль. Але дякуючи нашим лікарям, якщо вдасться доставити пораненого бійця до медиків — він буде врятований. Вони титани, боги. Але ми не можемо дістати рештки загиблих. Це надто небезпечно”, — розповів військовий.

Він продовжив: “Водночас наші безпілотники і ракети завдають ворогу великих втрат. Ми взяли одного разу полонених, але куди їх подіти, якщо ми не можемо переправитися через річку навіть зі своїми пораненими товаришами?”.

Як і будь-яка інша ділянка фронту, ця операція також перетворилася на битву на виснаження. У той час як Росія поповнює свої ряди призовниками і помилуваними в'язнями, Україна намагається знайти необхідну їй робочу силу.

Нещодавнє розслідування BBC показало, що майже 20 000 чоловіків втекли з України з початку повномасштабного вторгнення Росії, щоб уникнути призову.

“Сюди повинні були перекинути кілька бригад, а не окремі роти — у нас просто не вистачає людей. Серед нас багато молодих хлопців. Нам потрібні люди, але підготовлені, а не такі зелені, як зараз. Є хлопці, які провели всього три тижні на вишколі, і встигли лише кілька разів вистрілити. Це повний кошмар. Рік тому я б так не говорив, але зараз, вибачте, я ситий по горло”, — ділиться військовий.

“Всі, хто хотів піти добровольцем на війну, вже давно прийшли — зараз дуже важко спокусити людей грошима. Тепер до нас йдуть ті, кому не вдалося уникнути призову. Ви будете сміятися, але деякі з наших морпіхів навіть не вміють плавати”, — зазначив він.

“Відчуття, наче вибрався з пекла”

Село Кринки перетворилося на руїни.

Сцени відчутного полегшення, коли рік тому було звільнено Херсон та окремі райони Харківської області, вже не повторити. Натомість перемоги України відзначаються на невеликих ділянках спустошеної та покинутої землі. Це ускладнює політичне обґрунтування необхідності довгострокової підтримки Заходу для президента Зеленського.

Але незалежно від цього, боротьба анонімного солдата незабаром продовжиться.

“Я вибрався після контузії від міни, але один з моїх побратимів не вижив — від нього залишилася лише каска. Таке відчуття, що я вирвався з пекла, але хлопці, які змінили нас минулого разу, потрапили в ще більше пекло, ніж ми. Але наступна ротація має відбутися. Незабаром мій час знову перетнути річку”, — резюмував він.

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