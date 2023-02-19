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"Я собі ще народжу": росіянка напідпитку похвалилась, що готова відправити 4 синів помирати на війні (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2793
Час на прочитання
1 хв
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"Я собі ще народжу": росіянка напідпитку похвалилась, що готова відправити 4 синів помирати на війні (відео)

Фото: скриншот з відео

Росіянка за чаркою також прославляла "велику Росію".

Багатодітна мати з Росії заявила, що відправить на загибель у війні проти Україні своїх чотирьох синів "заради батьківщини".   

Жінка, вживаючи оковиту, розповідала про "велич Росії" та про те, що" німці досі на колінах просять у РФ вибачення".

"Я мама 4 синів. Ось усіх 4 синів я вам віддам. Х*й ви Росію зламаєте. Я собі ще народжу. Ось такі ми, російські матері", – заявила росіянка.

Також вона додала, що крім синів має ще двох дочок.

Нагадаємо, у США росіянка намагалась вбити українку, щоб вкрасти її паспорт.

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Дата публікації
Перегляди
2793
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